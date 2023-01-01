Швеція перебрала на себе головування у Раді Європейського Союзу та пообіцяла підтримку Україні

До Швеції в неділю, 1 січня, перейшло право головувати в Раді Європейського Союзу. Вона змінює на цій посаді Чехію внаслідок запланованої ротації, що відбувається раз на шість місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW

В Стокгольмі назвали пріоритетними напрямами головування в ЄС безпеку, сталий розвиток, перехід на "зелену" енергетику та демократичні цінності.

"Швеція приймає головування в Раді Європейського Союзу в період історичних викликів для країн-членів і для ЄС загалом. Протизаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки з тяжкими наслідками для міграції, а також для глобального постачання продовольства та енергоносіїв", - заявили в уряді Швеції.

Також у Стокгольмі пообіцяли приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Києву та підтримувати Україну на шляху до ЄС.

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