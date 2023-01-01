Хорватія офіційно стала членом єврозони та приєдналася до Шенгенської зони

У неділю 1 січня 2023 року Хорватія перейшла на єдину європейську валюту та увійшла до Шенгенської зони.

Про це повідомляє Європейська Правда, інформує Цензор.НЕТ.

З 1 січня 2023 року в Хорватії євро стає офіційною валютою, яка має поступово замінити хорватську куну. Відповідно до місцевого законодавства, куна буде поступово виходити з обігу до 31 липня 2023 року.

З вересня 2022 року в країні почався перехід на ціни на товари в євро, причому в цінниках вказувались ціни і в євро, і в кунах. А в листопаді хорватський парламент схвалив перший в історії бюджет у євро.

Так, Хорватія стала 20 країною, яка перейшла на євро. У межах поетапного впровадження валюти понад половину банкоматів відключили, щоб перезавантажити для видавання нових банкнот.

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