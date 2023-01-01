Понад 20 тис. українських військових пройшли підготовку за кордоном минулого року, - Громов

Понад 20 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку за кордоном завдяки державам-партнерам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території Польщі, Чехії, Словаччини, а також силами США у ФРН. Протягом 2022 року на території держав-партнерів проводилася підготовка штабів бригад, а також підрозділів рівня батальйон, рота, артилерійська батарея та батарея протиповітряної оборони. Крім того, триває підготовка фахівців для використання іноземних зразків озброєння та військової техніки, які надходять у межах технічної допомоги. За рік підготовлено майже 10 тисяч у 17 країнах", - сказав Громов.

Він також зазначив, що за допомогою партнерів проводиться фахова підготовка "вузьких" спеціалістів – саперів, бойових медиків, передових авіаційних та артилерійських навідників, водолазів, розвідників, сержантського складу, фахівців РХБз. За рік підготовлено понад 10 тисяч осіб на території європейських країн.

Крім того, українські артилеристи успішно пройшли тренувальний курс у Німеччині для забезпечення ефективного бойового застосування озброєння, яке було надане в рамках міжнародної допомоги від країн-партнерів.

Загалом протягом року завдяки державам-партнерам підготовлено понад 20 тисяч військовослужбовців, наголосив Громов.

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