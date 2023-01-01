Українські фахівці протиповітряної оборони "на відмінно" освоїли зенітні ракетні комплекси NASAMS, - Повітряні сили

Українські військові в новорічну ніч вправно знищували іранські безпілотники-камікадзе.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Бачимо, що небо було дійсно під надійним захистом. Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили.

Такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має: під час ведення бою перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі. Це говорить про те, що в нас просто їх мало… ракети є, а самих ЗРК нам треба більше.

Це ще один сигнал нашим партнерам – наскільки вправно та ефективно в таких бойових умовах можуть застосовувати бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці, які лише кілька тижнів тому проходили навчання", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136". У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА.

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