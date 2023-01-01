Новини • Агресія Росії проти України

Росія почала комбінувати та змінювати тактику обстрілів, - Скібіцький

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Росія почала комбінувати та змінювати тактику обстрілів, - Скібіцький
Ворог почав комбінувати та змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ворог почав відчувати дефіцит РСЗВ. Якщо ми говоримо про суходіл, то це насамперед РСЗВ "Смерч", "Ураган" і навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм. Головне управління розвідки постійно фіксує заходи Росії з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Велику кількість вони завезли з Білорусі й дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси", - повідомив Скібіцький.

Він додав, що ГУР також працює над отриманням інформації з Росії, щоб своєчасно викрити плани ворога, попередити наше державне, військове керівництво, аби наша відповідь була адекватною.

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    зате у буданова,крута карта в кабінеті висить...ні в кого такої немає
  • Y.M. Z.
    Їх на ППО ледве вистачає...
  • Randall Flag da70119e
    Там у соловйова-шапіро якийсь з руснявих ікспердів (з крглою пикою, в окулярах та іспанською борідкою) розповідав про їхню нову тактику. Вони намагаються створити ефект "перевантаженого комутатора". Тобто запускають застарілі ракети у великій кількості, яких не шкода. Вони не точні, томі вірогідність враження цілей ними доволі низька. Але їхня поява у нашому небі змушує наших ППО-шників вмикати свої системи і видавати їх місцезнаходження. Після цього кацапи запускають протирадіолокаційні ракети, які мають знищити наші засоби ППО та забезпечити безперешкодний проліт калібрів. Ну і після цього у відкриту "діру" запускають вже калібри. Якось так...
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