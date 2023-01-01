Росія почала комбінувати та змінювати тактику обстрілів, - Скібіцький

Ворог почав комбінувати та змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог почав відчувати дефіцит РСЗВ. Якщо ми говоримо про суходіл, то це насамперед РСЗВ "Смерч", "Ураган" і навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм. Головне управління розвідки постійно фіксує заходи Росії з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Велику кількість вони завезли з Білорусі й дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси", - повідомив Скібіцький.

Він додав, що ГУР також працює над отриманням інформації з Росії, щоб своєчасно викрити плани ворога, попередити наше державне, військове керівництво, аби наша відповідь була адекватною.

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