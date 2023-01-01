Росія тримає на бойовому чергуванні 5 кораблів у Чорному морі, - ВМС ЗСУ
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У Чорному та Азовському морях Росія тримає на бойовому чергуванні 6 кораблів, у Середземному морі - 5 носіїв "Калібрів" із залпом 72 ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
Станом на 01.01.2023:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 ворожих кораблів;
- в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 23 судна, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 27 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.