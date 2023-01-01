Росія тримає на бойовому чергуванні 5 кораблів у Чорному морі, - ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях Росія тримає на бойовому чергуванні 6 кораблів, у Середземному морі - 5 носіїв "Калібрів" із залпом 72 ракети.