Україна отримуватиме підтримку ЄС на всіх фронтах, поки не вийде з руйнувань війни, - Боррель

Українці отримуватимуть від Європейського Союзу підтримку на всіх фронтах. Вона триватиме до того часу, поки Україна вона не вийде з руйнувань війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це сказав верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Україна й надалі отримуватиме повну солідарність від Європейського Союзу. ЄС залишатиметься рішучим у своїй підтримці українського народу на всіх фронтах: гуманітарному, економічному, політичному, дипломатичному та військовому. Україна має перемогти", - заявив Боррель.

Він звернув увагу, що у 2023 році ЄС посилить вже безпрецедентну військову підтримку та підготовку українських Збройних сил, а також надасть додаткові 18 млрд євро підтримки Україні на 2023 рік.

"Ми повністю підтримуємо Україну в її законних зусиллях звільнити свої території та відновити її територіальну цілісність. У цьому відношенні ЄС підтримуватиме Україну, поки вона не вийде з руйнувань війни як сучасна, суверенна та шанована європейська країна", - наголосив Боррель.

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