Новини • Агресія Росії проти України

Росія найближчим часом може атакувати дронами, поки готує ракетоносії, - ОК "Південь"

4 44949
Росія найближчим часом може атакувати дронами, поки готує ракетоносії, - ОК "Південь"
Унаслідок останнього ракетного обстрілу Росія використала велику кількість "Калібрів", тому найближчим часом, імовірно, вдасться до дронових атак, поки готує ракетоносії.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ"

"Кораблів зараз у Чорному морі у ворога поменшало суттєво, у них залишилося всього 5, і ракетоносії в пунктах базування. На бойовому чергуванні їх немає. Але ж ми пам'ятаємо, що вони перед цим відпрацювали, багато "Калібрів" використали, саме тому потребують часу на переспорядження. Зараз, готуючись до цього (атак, - ред.), цілком імовірно будуть використовувати ще дрони, а тим часом підтягувати ракетоносії", - зазначила Гуменюк.

Гуменюк повідомила, що Росія використовує ті дрони, які вже отримала від Ірану. Крім того, зараз ворог намагається тероризувати райони, прилеглі до лінії фронту — Запорізький напрямок, Дніпропетровщину (Нікопольський район) тощо.

Вона також нагадала, що південний регіон є "транзитним" для російських ракет, тож від роботи протиповітряної оборони залежить, чи долетять ракети вглиб України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заява міноборони РФ, що "Калібри не закінчаться ніколи" - це істерика, - ОК "Південь"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Alex Vassago
    Звичайно. Порівняти вартість і кількість ракет NASAMS і "мопедів".
    Спочатку роззброюють нашу ППО, а потім б'ють ракетами, а наші ракети вже використані по цим примітивним дронам.
  • Vadim Smirnoff
    Зупинене фінансування заводу що виробляє ракетне паливо

    неділя, 12 квітня 2020 р.



    Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха».

    Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на директора заводу Леоніда Шимана.

    «ПХЗ зараз в критичному стані - з початку року ми не отримуємо фінансування, в держоборонзамовлення 2020 року на нас і на реалізацію програм підприємства гроші досі не передбачені. ... Фінансування заводу зупинено, ми були змушені звільнити від початку року 687 людей. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом - звільнимо ще 190. Питання, навіщо і скільки буде коштувати державі відновлення виробництва?» - сказав він.

    Павлоградський завод володіє технологією виробництва твердого ракетного палива. Це паливо необхідно для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі.
  • 5 копійок
    Цікаво, скільки ракет наклепала зелена влада готуючись до шашликів?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини