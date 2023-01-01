Росія найближчим часом може атакувати дронами, поки готує ракетоносії, - ОК "Південь"

Унаслідок останнього ракетного обстрілу Росія використала велику кількість "Калібрів", тому найближчим часом, імовірно, вдасться до дронових атак, поки готує ракетоносії.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кораблів зараз у Чорному морі у ворога поменшало суттєво, у них залишилося всього 5, і ракетоносії в пунктах базування. На бойовому чергуванні їх немає. Але ж ми пам'ятаємо, що вони перед цим відпрацювали, багато "Калібрів" використали, саме тому потребують часу на переспорядження. Зараз, готуючись до цього (атак, - ред.), цілком імовірно будуть використовувати ще дрони, а тим часом підтягувати ракетоносії", - зазначила Гуменюк.

Гуменюк повідомила, що Росія використовує ті дрони, які вже отримала від Ірану. Крім того, зараз ворог намагається тероризувати райони, прилеглі до лінії фронту — Запорізький напрямок, Дніпропетровщину (Нікопольський район) тощо.

Вона також нагадала, що південний регіон є "транзитним" для російських ракет, тож від роботи протиповітряної оборони залежить, чи долетять ракети вглиб України.

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