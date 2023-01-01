Минулої доби російські окупанти вбили 2 цивільних, 50 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
6633
Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинуло 2 цивільних громадян, зазнали поранень - 50.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 31.12.2022 (станом на 09:00 01.01.2023):
Дніпропетровська область - 1 поранений
Донецька область - 1 поранений
Запорізька область - 5 поранених
Миколаївська область - 6 поранених
Харківська область - 1 поранений
Херсонська область - 1 загиблий, 4 поранених
Хмельницька область - 10 поранених
м.Київ - 1 загиблий, 22 поранених", - йдеться в повідомленні.