Напередодні Нового року окупанти обстріляли одну з ТЕС ДТЕК

Напередодні Нового року окупанти знову обстріляли одну з ТЕС ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, учора ввечері Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго.

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень.

"Це вже 23-тя терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК. Продовжуємо тримати енергетичний фронт у новому 2023 році", - йдеться у повідомленні.

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