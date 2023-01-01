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У грудні було ліквідовано понад 17 тисяч російських окупантів. ІНФОГРАФІКА

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Своєрідний рекорд встановили українські захисники у грудні - ліквідовано 17280 російських солдатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Шрайк Ньюз".

У грудні було ліквідовано 17 280 рашистських солдатів. Це рекордний результат за весь час.

Втрати РФ у техніці протягом місяця:

  • танки: 116
  •  бойові бронемашини: 207
  • артсистеми: 117
  • РСЗВ: 28
  • засоби ППО: 3
  •  літаки: 3
  • гелікоптери: 8
  • БПЛА: 230
  • крилаті ракети: 192
  • автотехніка та автоцистерни: 279
  • спецтехніка: 18.

"У грудні рекордні показники ліквідації рашистів і ракет, високі показники по збиттю безпілотників.

При цьому найгірший результат знищення ворожих танків, ББМ, автотехніки, літаків, засобів ППО. Один із найгірших за артсистемами та вертольотами.

Таким ми й запам'ятаємо грудень: закидання позицій ЗСУ м'ясом, а громадянської інфраструктури – ракетами та шахедами. І, що головне, без будь-яких рішучих успіхів", - йдеться в повідомленні. 

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У грудні було ліквідовано понад 17 тисяч російських окупантів 01

Топ коментарі

  • Urs
    когда получим для хаймарсов ракеты ER с дальностью до 150 км, то потери кацапов можно довести до 30 тысяч в месяц. Они сейчас на расстоянии больше 100 км имеют обыкновение сбиваться в огромные толпы в местах, где есть комфорт и еда.
  • Amber
    Чудовий врожай в грудні на дику кацапню

    Так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼😠
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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