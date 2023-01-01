У грудні було ліквідовано понад 17 тисяч російських окупантів. ІНФОГРАФІКА

Своєрідний рекорд встановили українські захисники у грудні - ліквідовано 17280 російських солдатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Шрайк Ньюз".

У грудні було ліквідовано 17 280 рашистських солдатів. Це рекордний результат за весь час.

Втрати РФ у техніці протягом місяця:

танки: 116

бойові бронемашини: 207

артсистеми: 117

РСЗВ: 28

засоби ППО: 3

літаки: 3

гелікоптери: 8

БПЛА: 230

крилаті ракети: 192

автотехніка та автоцистерни: 279

спецтехніка: 18.

"У грудні рекордні показники ліквідації рашистів і ракет, високі показники по збиттю безпілотників.

При цьому найгірший результат знищення ворожих танків, ББМ, автотехніки, літаків, засобів ППО. Один із найгірших за артсистемами та вертольотами.

Таким ми й запам'ятаємо грудень: закидання позицій ЗСУ м'ясом, а громадянської інфраструктури – ракетами та шахедами. І, що головне, без будь-яких рішучих успіхів", - йдеться в повідомленні.

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