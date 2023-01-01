У грудні було ліквідовано понад 17 тисяч російських окупантів. ІНФОГРАФІКА
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Своєрідний рекорд встановили українські захисники у грудні - ліквідовано 17280 російських солдатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Шрайк Ньюз".
У грудні було ліквідовано 17 280 рашистських солдатів. Це рекордний результат за весь час.
Втрати РФ у техніці протягом місяця:
- танки: 116
- бойові бронемашини: 207
- артсистеми: 117
- РСЗВ: 28
- засоби ППО: 3
- літаки: 3
- гелікоптери: 8
- БПЛА: 230
- крилаті ракети: 192
- автотехніка та автоцистерни: 279
- спецтехніка: 18.
"У грудні рекордні показники ліквідації рашистів і ракет, високі показники по збиттю безпілотників.
При цьому найгірший результат знищення ворожих танків, ББМ, автотехніки, літаків, засобів ППО. Один із найгірших за артсистемами та вертольотами.
Таким ми й запам'ятаємо грудень: закидання позицій ЗСУ м'ясом, а громадянської інфраструктури – ракетами та шахедами. І, що головне, без будь-яких рішучих успіхів", - йдеться в повідомленні.