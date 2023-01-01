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Росія 31 грудня вперше застосувала для атаки на Україну ракетоносії з Каспію, - ОК "Південь"

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Росія 31 грудня вперше застосувала для атаки на Україну ракетоносії з Каспію, - ОК "Південь"
Російські війська вперше застосували ракетоносії з Каспію під час вчорашнього обстрілу. Це свідчить про те, що РФ все важче доставляти свої ракети до Чорного моря.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано. Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти свої запаси. Це говорить про те, що тримання під вогневим контролем логістики, на Лівобережжі в тому числі нам вдається досить вдало", - зазначила Гуменюк.

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Топ коментарі

  • Amber
    Рашисти , які попруться до нашої краіни в цьому році , здохнуть всі ,
    бо ці дикі шакали не мають права на життя 😠
  • Maksim Perepelitca
    Але над територією Каспію постійно запускають своє ракети - стратегічні бомбардувальники . А запускають вони їх там ,тому що не всі ракети стартують , і щоб вони не падали кацапам на голови ( на суші ) , їх запускають над морем .. Судячи зі масової загибелі , останнім часом , каспійських тюленів , дно Каспійського моря вже всіяне тими ракетами . Отруїли ціле море , дебіли . .
  • Кімнатний Рембо
    У гуменюк напевне ,,клинить".як можна контролювати логістику ворога ,коли в севастополі ворог спокійно споряджає свої кораблі ,,калібрами".а з каспія вони і по повстанцям в сиріі робили пуски ,,калібрами".все діло йде до того,що росіяни тепер будуть пускати ракети одночасно і з каспія, і з чорного моря,і з повітря.і питання,чи при такій кількості ракет вистоїть наше ппо.і не забуваємо про іскандери.і пуски ракет з білорусі.тоді україна буде в ракетному напівкільці.не рахуючи шахедів.от такі якісь невеселі виводи.
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