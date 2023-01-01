Росія 31 грудня вперше застосувала для атаки на Україну ракетоносії з Каспію, - ОК "Південь"

Російські війська вперше застосували ракетоносії з Каспію під час вчорашнього обстрілу. Це свідчить про те, що РФ все важче доставляти свої ракети до Чорного моря.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано. Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти свої запаси. Це говорить про те, що тримання під вогневим контролем логістики, на Лівобережжі в тому числі нам вдається досить вдало", - зазначила Гуменюк.

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