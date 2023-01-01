В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого загинули 57 рятувальників.

Про це повідомила у телеграмі ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"57. Стільки братів і сестер втратила наша родина з початку повномасштабного вторгнення російської армії.

57 шрамів назавжди залишаться на нашому гербі. Ще зовсім юні хлопці, вже досвідчені фахівці, чоловіки, жінки – у всіх них несправедливо забрали найдорожче в цій неспровокованій війні", - йдеться в повідомленні.

"Наш обов'язок - ніколи не забувати, якою ціною рятувальники щоразу ведуть боротьбу за життя та безпеку людей. Пам'ятати і дякувати", - додали в ДСНС.

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