У перший день Нового року рашисти продовжують гатити по Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, з 10:50 до 12:20 повідомили про 17 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п Леонівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
"З 11:45 до 11:55 повідомили про 20 приходів, імовірно з РСЗВ, в районі н.п. Привілля. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
З 11:45 до 12:00 повідомили про 15 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Есмань. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
За даними ОК "Північ", з 12:05 до 12:30 повідомили про 8 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Шалигіне та про 3 приходи, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Соснівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не повідомляється.
З 12:15 до 12:30 повідомили про 10 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Катеринівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила