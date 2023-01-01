У Херсонській області 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл росіян у новорічні свята

13-річний Ярослав у новорічні свята двічі потрапив під обстріл російських військових в Херсонській області, дитину евакуювали в Миколаїв, де лікарі борються за його життя.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Брат і сестричка, які в той момент поверталися додому, потрапили під обстріл. Хлопчика у важкому стані доставили в лікарню, де лікарі буквально витягли його з того світу. 1 січня, перші хвилини Нового року - російська армія атакує Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав перебував у реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило шибки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Янушевича, хлопчик був евакуйований до Миколаєва, де за його життя продовжують боротися лікарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У новорічну ніч ворог ударив по дитячій обласній лікарні у Херсоні, - ДСНС. ФОТОрепортаж