Всі системи життєзабезпечення Києва працюють у штатному режимі, є вода, тепло, світло, - Кличко

Всі системи життєзабезпечення столиці після вчорашніх та нічних обстрілів працюють у штатному режимі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вода і тепло в киян є.

"Також переважна більшість споживачів - з енергопостачанням. За винятком тих випадків, де зафіксовані аварійні ситуації. Там енергетики працюють над відновленням електрики", - зазначив очільник міста.

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