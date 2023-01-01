Всі системи життєзабезпечення Києва працюють у штатному режимі, є вода, тепло, світло, - Кличко
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Всі системи життєзабезпечення столиці після вчорашніх та нічних обстрілів працюють у штатному режимі.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вода і тепло в киян є.
"Також переважна більшість споживачів - з енергопостачанням. За винятком тих випадків, де зафіксовані аварійні ситуації. Там енергетики працюють над відновленням електрики", - зазначив очільник міста.