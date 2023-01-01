Майже 5 тисяч воєнних злочинів, які вчинили російські військові на Донбасі, зафіксували правозахисники

На Донеччині правозахисники Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСЛ) задокументували 2946 воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами на Донеччині окрім Маріуполя. На Луганщині вони задокументували 1859 таких епізодів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську Гельсінську спілку з прав людини.

На Донеччині правозахисники УГСЛ зафіксували 1433 епізоди, які стосуються загибелі, поранення мирних жителів під час обстрілів російською армією та порушень прав людини:

щонайменше 1184 людини загинули;

щонайменше 1835 отримали поранення;

61 людина заявила про порушення прав людини;

відомо про зникнення 26 людей.

Також на Донеччині правозахисники зафіксували випадок примусової мобілізації на окупованій території.

На Луганщині зафіксували 398 таких епізодів:

щонайменше 489 людини загинули;

щонайменше 456 отримали поранення;

55 людини заявили про порушення прав людини;

відомо про зникнення 309 людей;

зґвалтуванню піддались двоє людей.

Правозахисники зазначають, що викрадення людей на окупованій Луганщині є досить розповсюдженим. Серед викрадених людей найбільше ветеранів АТО/ООС, співробітники правоохоронних органів, волонтери, представники місцевого самоврядування та керівники місцевих підприємств та фермери.

Правозахисники зібрали докази про 2679 артилерійських обстрілів населених пунктів Донеччини, 286 ракетних ударів, про 25 фактів обстрілу касетними боєприпасами, два випадки масового вивезення людей та шість випадків катування.

Також правозахисники мають докази про 1389 артилерійських обстрілів населених пунктів Луганщини, про 354 мародерства, три випадки катувань, три випадки масового вивезення людей та 10 випадків захоплення адмінбудівель.

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