На Запорізькому напрямку не фіксують наступального угруповання окупантів, - Сили оборони

На Запорізькому напрямку ворог на окремих ділянках створює більш потужне угруповання, ніж це потрібно для оборони. Водночас про наступальне угруповання наразі не йдеться.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Противник поки що на цій лінії фронту продовжує укріплення інженерних споруджень, але разом з тим на окремих напрямках здійснює перегрупування військ, здійснює оновлення військ, і на окремих ділянках є ознаки створення угруповань більш потужних, ніж звичайні угруповання для оборони", - поінформував Єрін.

Разом з тим цей напрямок межує з Донецьким, тому українська розвідка постійно здійснює спостереження за ворогом, а війська готуються до відбиття будь-яких спроб противника змінити тут ситуацію, наголосив речник.

Відповідаючи на запитання, чи готуються загарбники до битви за Запоріжжя, він зазначив: "Сказати, що там готується якесь потужне угруповання, не можна. Але повторюсь - на окремих ділянках фронту час від часу вони змінюються шляхом ротацій і перегрупувань. Про що може це свідчити? Ворог може до чогось готуватись або ж тримати наші війська у певній напрузі і стримувати наші сили від перекидання на інші більш важливі ділянки фронту".

Єрін також повідомив, що на згаданій ділянці фронту не спостерігається значної кількості "вагнерівців". Основні сили - це ЗС Росії, а також вглиб ешелонованих оборонних рубежів присутня Росгвардія.

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За словами речника, росіяни продовжують створювати перепони цивільному населенню для виїзду на вільну територію України.