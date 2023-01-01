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Королева Данії Маргрете ІІ звернулася до українців: "Нехай закінчиться ця жахлива війна і знову розквітне ваша горда і прекрасна країна"

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Королева Данії Маргрете ІІ звернулася до українців: "Нехай закінчиться ця жахлива війна і знову розквітне ваша горда і прекрасна країна"
Королева Данії Маргрете ІІ привітала українців з Новим роком та зазначила, що героїчна боротьба України за свою свободу справляє "сильне враження на всіх".

Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі королеви, передає Цензор.НЕТ.

Привітанням до українців Маргрете ІІ розпочала свою новорічну промову.

"Моє перше новорічне привітання сьогодні ввечері адресоване українцям Данії та всьому українському народу. Нехай закінчиться ця жахлива війна і знову розквітне ваша горда і прекрасна країна", - зазначила вона.

Королева зазначила, що Данія прихистила багато українських біженців, переважна частина яких - жінки та діти. Вона заявила, що допомога одне одному запалює світло у темряві, та що "це найменше, що ми можемо зробити".

"Серед біженців багато жінок і дітей. Вони, звичайно, сильно переживають за своїх рідних, але попри це, багато з них мають сильне бажання забезпечити себе та створити для дітей якомога більш нормальне повсякденне життя. Всі вони сподіваються, що зможуть якомога швидше повернутися додому", - розповіла королева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 300 млн данських крон виділила Данія для закупівлі зброї та обладнання для України

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Велика подяка Королевi за правильнi i зворушливi слова. Все Буде Украiна!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Боже, бережи Королеву Данії !
    (дякуємо за привітання, Ваша Величність)
  • Colt
    Щасливого Нового Року Королівству Датському.
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