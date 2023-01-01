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Новий президент Бразилії Лула сподівається, що Україна і Росія домовляться

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Новий президент Бразилії Лула сподівається, що Україна і Росія домовляться
Сподівання на закінчення війни в України обраний президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва висловив після зустрічей з представниками України й Росії, які приїхали на його інавгурацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter пресслужби президента Бразилії

"Під час розмови з головою верхньої палати парламенту РФ Валентиною Матвієнко він "висловив прагнення Бразилії до миру та знаходження сторонами спільної мови для припинення конфлікту".

На окремій зустрічі з першою віцепрем'єркою України Юлією Свириденко Лула заявив, що в Бразилії "існує традиція захищати цілісність націй" і його країна готова до переговорів з ким завгодно заради миру", - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Alex Bylim acfe5d4d
    Новий президент Бразилії може йти *****
  • Sophia-Maria Duglass
    Алексей Голобуцкий

    13 ч. ·

    Лядь Повалій розважає окупантів "Червоною рутою" на "Россия 1" прямо в той час, як в Україні звучать вибухи російських атак і роботи ППО...

    Скотство і ницість найвищої проби.

    UPD: А скільки зі мною всіляка її наближена шушера воювала через злегка лиш знущальні пости, скільки Ліхута проклинав, погрожував і ледь не на дуель викликав, бо "не можна так про жінку!"... А лядь так і лишилась ляддю - тільки перестала прикриватись фіговим листком "артісткі внє палітікі".
  • Sophia-Maria Duglass
    - лишить іі громадянствА України
    - відібрати усі звання
    - АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ЧЕРВОНУ РУТУ - хай вона оплачує !
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