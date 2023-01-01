Новий президент Бразилії Лула сподівається, що Україна і Росія домовляться

Сподівання на закінчення війни в України обраний президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва висловив після зустрічей з представниками України й Росії, які приїхали на його інавгурацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter пресслужби президента Бразилії

"Під час розмови з головою верхньої палати парламенту РФ Валентиною Матвієнко він "висловив прагнення Бразилії до миру та знаходження сторонами спільної мови для припинення конфлікту".

На окремій зустрічі з першою віцепрем'єркою України Юлією Свириденко Лула заявив, що в Бразилії "існує традиція захищати цілісність націй" і його країна готова до переговорів з ким завгодно заради миру", - йдеться в повідомленні.

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