Щоб переламати хід війни на Донбасі, Україні потрібно більше високоточної зброї, - Череватий
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Українські війська можуть переламати хід бойових дій на Донбасі. Проте для цього необхідно більше високоточної зброї від партнерів.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На жаль, таку війну типу початку 20 століття Росія ще має змогу вести, вона має мобілізаційні ресурси, запаси старого радянського озброєння. Проте суттєво її може переламати, якщо наші партнери продовжать і надалі, або ще краще інтенсифікують поставку нам високоточних систем озброєння чи авіації, чи посилять ракетні війська та артилерію", - сказав він.
Череватий зазначив, що мова йде про системи HIMARS та MLRS. Українські військові вже освоїли це озброєння, яке отримали від партнерів. Це допомогло досягти успіхів на фронті.