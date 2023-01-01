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Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні, - експрокурор у справі Мілошевича

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Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні, - експрокурор у справі Мілошевича
Британський юрист Джефрі Найс, який співпрацював із Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, вважає, що президент Росії Володимир Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радіостанцію BBC Radio 4.

"Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається, з телевізійних повідомлень - як і всі ми. Але він не наказав (своїм військовим. - Ред.) повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винен", - сказав Найс.

Найс висловив здивування, що прокурори й політики не "формулюють це набагато вільніше і відкритіше", і припустив, що Путін може в майбутньому отримати імунітет від судового переслідування в рамках слідства по закінченню війни в Україні.

"Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за цей злочин", - сказав Найс.

"Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає (або ж його змусили так вважати), що відсутність звинувачень проти Путіна несе політичні вигоди? Політичні вигоди - це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проєкт політичної угоди, в якому буде пункт про те, що Путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя", - вважає Найс.

На думку Найса, Путіна, а не окремих офіцерів, особливо важливо судити, оскільки в такий спосіб "моральну відповідальність буде встановлено на найпершому етапі, і потім її не можна буде піддати сумніву або змінити".

Найс додав, що, на його думку, суд може початися "хоч завтра", і його мають вести українці - і українською мовою. При цьому присутність у суді самого Путіна, на думку колишнього прокурора, не обов'язкова.

Найс з 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича. За словами британського юриста, звинувачення проти Путіна абсолютно очевидні.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Voc Vox
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  • Sophia-Maria Duglass
    1 січня - День народження Бандери

    ПРО 80 років УПА ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАБУВ 14 жовтня 2022. Мог би привітати Україну з днем народження Бандери ?
    Може боітся що хутин нападе ? А може уся ОПУ просто москальська і ігноруе українських історичних героїв
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