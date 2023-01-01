Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні, - експрокурор у справі Мілошевича
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радіостанцію BBC Radio 4.
"Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається, з телевізійних повідомлень - як і всі ми. Але він не наказав (своїм військовим. - Ред.) повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винен", - сказав Найс.
Найс висловив здивування, що прокурори й політики не "формулюють це набагато вільніше і відкритіше", і припустив, що Путін може в майбутньому отримати імунітет від судового переслідування в рамках слідства по закінченню війни в Україні.
"Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за цей злочин", - сказав Найс.
"Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає (або ж його змусили так вважати), що відсутність звинувачень проти Путіна несе політичні вигоди? Політичні вигоди - це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проєкт політичної угоди, в якому буде пункт про те, що Путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя", - вважає Найс.
На думку Найса, Путіна, а не окремих офіцерів, особливо важливо судити, оскільки в такий спосіб "моральну відповідальність буде встановлено на найпершому етапі, і потім її не можна буде піддати сумніву або змінити".
Найс додав, що, на його думку, суд може початися "хоч завтра", і його мають вести українці - і українською мовою. При цьому присутність у суді самого Путіна, на думку колишнього прокурора, не обов'язкова.
Найс з 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича. За словами британського юриста, звинувачення проти Путіна абсолютно очевидні.