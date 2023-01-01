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Російське міноборони, виправдовуючи обстріли Києва, заявило про завдання ударів по об’єктах оборонно-промислового комплексу України

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Російське міноборони, виправдовуючи обстріли Києва, заявило про завдання ударів по об’єктах оборонно-промислового комплексу України
Росія знайшла причини обстрілу 31 грудня столичного готелю та Протасового Яру. В міноборони країни-агресора повідомили, що завдали удару по "оборонно-промисловому комплексу України, задіяному у виготовленні ударних безпілотників".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

 Також нібито уражено стоянки зберігання та місця запуску ударних БПЛА.

Окупанти заявили, що цілі досягнуті, тому нібито Україна не зможе атакувати Росію найближчим часом.

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Топ коментарі

  • Elvis2
    Майбуть найближчим часом ЗСУ якраз і зможуть ударити безпосередньо по мордору.
  • Анатолий Та Ольга Панасюк
    А хіба в готелі виготовляють безпілотники?
  • Stepan Nakonechnyi
    Це розраховано на внутрішню публіку кацапії. У
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