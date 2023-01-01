Російське міноборони, виправдовуючи обстріли Києва, заявило про завдання ударів по об’єктах оборонно-промислового комплексу України
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Росія знайшла причини обстрілу 31 грудня столичного готелю та Протасового Яру. В міноборони країни-агресора повідомили, що завдали удару по "оборонно-промисловому комплексу України, задіяному у виготовленні ударних безпілотників".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
Також нібито уражено стоянки зберігання та місця запуску ударних БПЛА.
Окупанти заявили, що цілі досягнуті, тому нібито Україна не зможе атакувати Росію найближчим часом.