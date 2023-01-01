Чехія розірвала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження

31 грудня Чехія завершила співробітництво з російським об’єднаним інститутом ядерних досліджень у підмосковній Дубні та вийшла зі складу його учасників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.

Співробітництво припинилося ще у квітні 2022 року, а останню крапку в середині літа поставив президент Чехії Мілош Земан, підписавши відповідний документ.

"Збереження членства могло бути витлумачене російською стороною як продовження наукового співробітництва у стратегічній галузі та побічно як ігнорування факту безпрецедентних порушень Росією міжнародного правопорядку і прав людини", – йдеться в повідомленні.

Раніше Міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності російського інституту ядерних досліджень зауваживши, що попри незаперечну користь від такої співпраці припинення членства в російській організації не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.

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