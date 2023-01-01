У Росії лишилося ракет на 2 масовані удари по Україні. До березня у РФ буде критична ситуація з озброєнням, - Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та Росію у 2023 році

Про це він розповів у інтерв'ю під час Єдиного національного телемарафону. передає Цензор.НЕТ.



"- у рф лишилося ракет на 2 масовані удари по Україні — вони зменшують кількість, щоб тримати імітацію інтенсивності цих ракетних атак;

- на одну ракетну атаку росії потрібно працювати 1,5-2 місяці;

- до березня у рф буде критична ситуація з озброєнням;

- виробництво білорусі не здатне забезпечити росію озброєнням;

- промисловість рф не співставна з промисловістю радянського союзу, виробництво літаків стратегічної авіації відсутнє, це все старі літаки;

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- росіяни зіткнулися з великою проблемою виробництва моторесурсу;

- ТУ-95 і ТУ-160 — основа російського авіапарку;

- військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа з самим містом та руйнуваннями, яких завдали росіяни;

- росіяни зазнають шалених втрат поблизу Бахмута;

- протести в росії — це нереально, понад 70% росіян підтримують цю війну;

- мобілізація у рф триває безперервно ще з березня 2022;

- з 5 січня у рф готуються закрити кордони для виїзду росіянам віком до 55 років (з території рф та білорусі);

- наступний рік принесе Україні радість і перемогу, а росії — трансфер влади;

- перемога – це повернення у кордони 1991 року. Але це не стане "закінченням" усіх процесів, вони будуть досить тривалими", - розповів Буданов.