У Росії лишилося ракет на 2 масовані удари по Україні. До березня у РФ буде критична ситуація з озброєнням, - Буданов
Про це він розповів у інтерв'ю під час Єдиного національного телемарафону. передає Цензор.НЕТ.
"- у рф лишилося ракет на 2 масовані удари по Україні — вони зменшують кількість, щоб тримати імітацію інтенсивності цих ракетних атак;
- на одну ракетну атаку росії потрібно працювати 1,5-2 місяці;
- до березня у рф буде критична ситуація з озброєнням;
- виробництво білорусі не здатне забезпечити росію озброєнням;
- промисловість рф не співставна з промисловістю радянського союзу, виробництво літаків стратегічної авіації відсутнє, це все старі літаки;
- росіяни зіткнулися з великою проблемою виробництва моторесурсу;
- ТУ-95 і ТУ-160 — основа російського авіапарку;
- військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа з самим містом та руйнуваннями, яких завдали росіяни;
- росіяни зазнають шалених втрат поблизу Бахмута;
- протести в росії — це нереально, понад 70% росіян підтримують цю війну;
- мобілізація у рф триває безперервно ще з березня 2022;
- з 5 січня у рф готуються закрити кордони для виїзду росіянам віком до 55 років (з території рф та білорусі);
- наступний рік принесе Україні радість і перемогу, а росії — трансфер влади;
- перемога – це повернення у кордони 1991 року. Але це не стане "закінченням" усіх процесів, вони будуть досить тривалими", - розповів Буданов.