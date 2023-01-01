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У Росії лишилося ракет на 2 масовані удари по Україні. До березня у РФ буде критична ситуація з озброєнням, - Буданов

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У Росії лишилося ракет на 2 масовані удари по Україні. До березня у РФ буде критична ситуація з озброєнням, - Буданов
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та Росію у 2023 році

Про це він розповів у інтерв'ю під час Єдиного національного телемарафону. передає Цензор.НЕТ.

"- у рф лишилося ракет на 2 масовані удари по Україні — вони зменшують кількість, щоб тримати імітацію інтенсивності цих ракетних атак;
на одну ракетну атаку росії потрібно працювати 1,5-2 місяці;
до березня у рф буде критична ситуація з озброєнням;
виробництво білорусі не здатне забезпечити росію озброєнням;
промисловість рф не співставна з промисловістю радянського союзу, виробництво літаків стратегічної авіації відсутнє, це все старі літаки;

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- росіяни зіткнулися з великою проблемою виробництва моторесурсу;
ТУ-95 і ТУ-160 — основа російського авіапарку;
- військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа з самим містом та руйнуваннями, яких завдали росіяни;
росіяни зазнають шалених втрат поблизу Бахмута;
протести в росії — це нереально, понад 70% росіян підтримують цю війну;
мобілізація у рф триває безперервно ще з березня 2022;
з 5 січня у рф готуються закрити кордони для виїзду росіянам віком до 55 років (з території рф та білорусі);
- наступний рік принесе Україні радість і перемогу, а росії — трансфер влади;
- перемога – це повернення у кордони 1991 року. Але це не стане "закінченням" усіх процесів, вони будуть досить тривалими", - розповів Буданов.

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Скільки б росія нас не обстрілювала, а в неї все так само ракет на два обстріли залишається
  • Aleksiey Ykropovich
    Якщо масованих атак ракетами буде більше ніж 2 Буданов має подати у відставку! Без відповідальності за заяви та дії держслужбовців нормальної країни НЕ ЗБУДУВАТИ.
  • россияне это сброд пидараZOV
    Піди причешись ванга
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