У новорічну ніч на Херсонщині рятувальники ліквідували 8 пожеж, які виникли через обстріли РФ, - ДСНС

На Херсонщині у новорічну ніч рятувальники ліквідували 10 пожеж, з них вісім - виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Херсонській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Опівночі, після "привітального" обстрілу пожежа виникла в корпусі дитячої обласної лікарні. Протягом тридцяти хвилин вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу. Також були попадання ворожих снарядів в інший корпус лікарні. Пожежі не виникло. Вибито вікна пошкоджено стіни.

Одразу ж надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в одному з мікрорайонів міста. Через ворожий обстріл загорівся другий поверх двоповерхового будинку. Пожежу ліквідовано на площі 180 кв.м. Залучено 4 одиниці техніки та 18 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

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