Українська економіка адаптувалася до умов воєнного часу, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка адаптувалася до умов воєнного часу та готова до нових викликів.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у фейсбуці, підбиваючи підсумки 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Україна увійшла у 2023 рік рішучою, незламною, єдиною у своєму бажанні розбити ворога та визволити свою землю. І ми обов’язково це зробимо", - наголосив Шмигаль.

Він подякував українським захисникам, зазначивши, що для них новорічні свята проходять у бойових умовах. І завдяки цьому українці можуть зібратися за святковим столом.

"Дякую всім, хто допомагає ЗСУ. Ви опора нашої армії в її боротьбі за свободу. Вдячний працівникам служб критичної інфраструктури – енергетикам та комунальникам. Ваша праця несе світло і тепло в наші домівки та серця", - наголосив Шмигаль.

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Він підкреслив, що минулого року держава й усі українці заклали міцний фундамент перемоги. І по кожному напрямку є конкретні результати.

Зокрема, Україна залучила рекордне фінансування сектору безпеки – понад 1,2 трлн грн. З'явився дієвий механізм – формат "Рамштайн", у якому задіяні 50 держав. Україна подала заявку на вступ до НАТО. За словами Шмигаля, членство в Альянсі є гарантією миру для наступних поколінь. Українська армія стала одна з найбоєздатніших в Європі й у світі.

У сфері євроінтеграції Україна отримали статус держави-кандидата на членство в ЄС і має перспективу вже 2023 року почати перемовини щодо вступу до Європейського Союз.

"Отримали п’ять так званих "безвізів" із Євросоюзом: енергетичний, транспортний, економічний, митний, цифровий. Бачимо себе частиною великої європейської родини. Це потрібно не лише Україні, це потрібно усій Європі", - підкреслив Шмигаль.

В економіці, за словами Прем'єр-міністра, вдалось зберегти керованість економічними та фінансовими процесами.

"Україна залучила 31,2 млрд доларів підтримки від міжнародних партнерів. Насамперед це кошти США, Євросоюзу та МВФ. З них 45% — гранти. Дякую кожній країні та міжнародній інституції за солідарність", - зауважив Шмигаль.

Натомість дві третини усіх бюджетних коштів — внутрішній ресурс. Шмигаль наголосив, що кожен, хто платив податки, мита, купував військові облігації, зробив внесок у перемогу.

Також у країні вдосконалили діючі та запустили нові програми підтримки бізнесу: пільгові кредити "5-7-9%"(72 млрд грн), гранти єРобота (2,2 млрд грн), портфельні гарантії (47 млрд грн). Скасували практично всі перевірки бізнесу, перевели на декларативний принцип більшість дозволів та ліцензій, встановили ставку єдиного податку на рівні 2%. Релокували на безпечні території понад 700 підприємств, зберегли тисячі робочих місць. Допомогли відкрити доступ для українських товарів на нові ринки: ЄС, Велика Британія, Канада й Австралія скасували ввізні мита для українських експортерів.

80 млрд грн кредитних коштів видали аграріям. Допомогли їм посіяти та зібрати врожай — понад 60 млн тонн. Завдяки "зерновій ініціативі" експортували 15 млн тонн агропродукції, а через дунайські порти – ще 10 млн тонн.

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Шмигаль зауважив, що порівняно з березнем, у 10 разів зріс імпорт палива, що вгамувало паливну кризу.

"Битви виграють армії, а війни – економіки. Українська економіка адаптувалася до умов воєнного часу та готова до нових викликів", - наголосив Шмигаль.

Українська енергосистема витримала десять великих атак і десятки менших. Для її відновлення було залучено 1,5 млрд доларів. Щодня в Україну прибуває нове обладнання та засоби генерації. Україна достроково приєдналась до європейського енергооб’єднання ENTSO-E.

"14,5 млрд кубів газу та 1,5 млн тонн вугілля мали на старті опалювального сезону, є можливості поповнення ресурсу. Створили понад 11 тис. "пунктів незламності" по всій Україні, мережа постійно розширюється. Ворог не залишить нас без світла. Не лише вистоїмо, але й зробимо нашу енергосистему сучаснішою та надійнішою", - наголосив Шмигаль.

За його словами, у соціальній політиці держава виконала всі зобов’язання перед громадянами. 30 млрд грн виплатили за програмою єПідтримка. 11 млн пенсіонерів отримують пенсії, вони проіндексовані – збільшені на 16%. 53 млрд грн отримали ВПО. Тарифи на комунальні послуги не підвищувалися, а 2,5 млн родинам нараховують житлові субсидії.

Прем'єр-міністр підкреслив, що держава допомагає тим, хто цього дійсно потребує, паралельно створюючи умови для самореалізації українців.

"У 2022 році зробили багато. Цьогоріч зробимо більше. Маємо для цього сили, енергію, потужну підтримку партнерів, а головне – відчуття єдності, спільності справи, яку робимо заради України, заради її майбутнього, заради наших рідних та близьких", - підсумував Шмигаль.