На Херсонщині на лівому березі Дніпра російські загарбники готуються до оборони, - ОК "Південь"

Російські війська постійно передислоковуються на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Війська РФ підтягують резерви, дуже маленькими партіями, і готуються до оборони.

"Ми не схильні недооцінювати ворога. Знаємо, що вони можуть бути знесилені кинуті в атаку, тому що їх військово-політичне керівництво не жаліє свого війська ні в якому разі. Тому ми готові до будь-якого розвитку подій. А до місцевого населення, зокрема правобережжя звертаємося, щоб були дуже обережними, оскільки обстріли посилились", — заявила Гуменюк.

Щодо чисельності російських військових на лівобережжі, то їх достатньо багато, каже керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми не можемо зараз проголошувати цифри, які маємо. Знаємо, що частину вони все ж таки притягнути на схід, де їм потрібна підтримка, оскільки вони втрачають там стрімко. Проте вони усвідомлюють, що їм треба тримати досить потужне угрупування на півдні. Оскільки й тут результати нашої роботи їх в цьому переконують", — говорить Наталія Гуменюк.

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