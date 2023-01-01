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Уламок російської ракети впав у Десенку в Києві: водолази проводять роботи

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Уламок російської ракети впав у Десенку в Києві: водолази проводять роботи
У Києві водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у річку Десенку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у телеграмі.

"Столиця продовжує ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Водолазна група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у р. Десенка в Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні.

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На місці перебувають співробітники річкової поліції.

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