Уламок російської ракети впав у Десенку в Києві: водолази проводять роботи
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У Києві водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у річку Десенку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у телеграмі.
"Столиця продовжує ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Водолазна група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у р. Десенка в Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні.
На місці перебувають співробітники річкової поліції.