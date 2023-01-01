1 січня 1993 року Чехословаччина розділилася на дві незалежні держави. Поділ відбувся мирно. 1 січня у Словаччині відзначається як національне свято - День заснування Словацької Республіки.

Сьогодні словаки відзначають 30-річчя заснування Словацької Республіки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Першу Чехословацьку республіку заснували 28 жовтня 1918 року внаслідок розпаду Австро-Угорщини. Однак, на виборах 1992 року і в Чехії, і в Словаччині перемогу здобули партії, які виступали проти єдиної держави. Обидві республіки встигли затвердити національні конституції та уклали десятки договорів, чим унеможливили територіальні або економічні претензії одна до одної. Ба більше, обидві незалежні країни домовилися, що вважатимуть себе правонаступницями єдиної Чехословаччини.

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Мирний і офіційно узаконений розпад Чехословаччини отримав назву "оксамитове розлучення". Це сталося після "Оксамитової революції", коли на зміну соціалістичному ладу та плановій економіці прийшла демократія та ринкова економіка.

З 2004 року Словаччина є членом НАТО і Європейського Союзу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Словаччина активно допомагає Україні. Зокрема з перших днів приймає українських біженців. Також Словаччина надає військову допомогу Україні, Наразі, вона передала гелікоптери М-17, боєприпаси до РСЗВ "Град", гаубиці Zuzana 2, системи повітряної оборони С-300, амуніцію, пальне тощо.