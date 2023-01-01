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Розпочалося виробництво САУ RCH 155 для України

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Розпочалося виробництво САУ RCH 155 для України
Німецька машинобудівна компанія розпочала виробництво для України самохідних артилерійських установок RCH 155.

Про це повідомив радник компанії Krauss-Maffei Wegmann Ніколас Драммонд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на mil.in.ua.

"Іноді об’єднання двох перевірених рішень у нову концепцію може бути революційним, уникаючи значного ризику. Розпочато виробництво Boxer RCH-155 для України", – написав Драммонд.

У грудні уряд ФРН офіційно підтвердив, що готує для України 18 одиниць найновіших колісних установок RCH 155.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся з відповідним запитом до ФРН у липні 2022 року.

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Ці колісні 155-мм установки виробляються німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann.

Артилерійські 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" мають довжину ствола 52 калібри.

RCH 155 створена на шасі колісного бронетранспортера GTK Boxer із колісною формулою 8×8.

Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці PzH ​​2000.

"Ви можете стріляти максимальним зарядом під кутом 90 градусів. Ви навіть можете це зробити на схилі до 10 градусів", – розповів Ніколас Драммонд.

Модуль AGM безлюдний, тому в екіпажі установки RCH 155 усього дві людини. Боєкомплект модуля AGM становить 30 снарядів. Виробником заявлено, що дальність стрільби становить 40 км та до 52 км снарядами V-LAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди "VULCANO" та "EXCALIBUR".

Загальна бойова маса машини становить 39 тонн, маса модуля AGM – 12,5 тонн. На машині встановлений дизельний двигун MTU в 815 к.с.

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Топ коментарі

  • kelt kant
    Яке щастя!!! Яка радість!!! А коли нарешті вже буде запущена в серію наша САУ Богдана 155 мм? Чи може не на часі? З москалями успішно воює одна-єдина Богдана, яку встигли розробити та виготовити ще за "попередників" і вона на 2020 рік здається вже планувалась в серію, якби не вибір "мудрова наріда" у 2019... Черчілль у Британії навіть під бомбардуванням люфтваффе примудрявся робити власну англійську зброю, ще й "совку" ленд-лізом при цьому допомагали... А тут "найвеличніший лідОр" може хіба що багатомільярдні державні кошти на чужу зброю витрачати. А власне виробництво хто буде піднімати? Чи знов "Пєтя-барига" "найвеличнішому лідОру-члєнограю" танцювати заважає? Всім, хто забув - за Пороха оборонка працювала навіть у три зміни і економіка росла і були робочі мсця та перспектива у української держави... Як то кажуть, відчуйте різницю... Але вже згаяного часу та сотень тисяч загиблих не повернеш... Зато "паржалі" ті, хто "устал ат вайни" в 2019...
  • Перехватчик
    Наші хлопці добряче іх обкатають на фашистах,а потім німці виправлять недоліки і почнуть їх продавати усим бажаючим.
  • саша паламарчук
    для України,, а не для клоуна ботевніка. якому 73% орків зебільних співаютьпісні та малюють його портрети на трусах.
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