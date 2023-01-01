Кулеба запросив нового голову ОБСЄ до України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав главу МЗС Північної Македонії Буяра Османі зі вступом на посаду голови ОБСЄ і запросив його відвідати Україну.

Про це Кулеба повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний Буяр Османі, вітаю Вас із набуттям повноважень голови ОБСЄ. З нетерпінням очікую на можливість привітати Вас в Україні й працювати разом над посиленням реакції ОБСЄ на російську агресію та втіленням формули миру Володимира Зеленського", - написав Кулеба.

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Він також подякував попередньому голові ОБСЄ Рау Збігнєву за керівництво роботою організації найпринциповішим чином і в найскладніших умовах повномасштабної російської агресії. "2022-й запам’ятається рішучістю польської дипломатії у захисті принципів ОБСЄ", - наголосив глава українського МЗС.