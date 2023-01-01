Велика Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу
Про це повідомило міністерство закордонних справ Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"
"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу.
Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності" - йдеться у повідомленні.
Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц відзначив прогрес Німеччини у звільненні від залежності від російського газу.
Росія, на яку раніше припадало більше половини поставок природного газу в країну, не постачає газ до Німеччини з кінця серпня.
Після вторгнення в Україну Німеччина розпочала зусилля зі зберігання газу та диверсифікації його поставок і почала будувати термінали зрідженого природного газу, перший з яких було відкрито два тижні тому.
Інші будуть відкриті протягом наступних місяців.