Росіяни навмисно обстрілюють Олешки, Голу Пристань, Плавні для примусової "евакуації" населення, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

"З метою дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої "добровільної евакуації" російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами.

У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році", - зазначається у повідомленні.

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