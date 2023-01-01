Російські війська обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, - ОВА

Ввечері 1 січня армія РФ відкрила вогонь по двох громадах на Нікопольщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Надвечір російські окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Мирівській громадам на Нікопольщині", - написав він.

Попередньо – минулося без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Щодо інших районів області – день був тихим.

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