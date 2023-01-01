Російські війська обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, - ОВА
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Ввечері 1 січня армія РФ відкрила вогонь по двох громадах на Нікопольщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Надвечір російські окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Мирівській громадам на Нікопольщині", - написав він.
Попередньо – минулося без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
Щодо інших районів області – день був тихим.