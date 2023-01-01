Росія має намір розпочати новий наступ в Україні. РФ мобілізувала набагато більше сил ніж задіяла на полі бою, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія готує нову хвилю наступу під час своєї агресії проти України, та також закликає не недооцінювати вплив проведеної в РФ мобілізації.

Про це він заявив в інтерв’ю каналу BBC Radio 4 у програмі World at One, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Єнс Столтенберг підкреслив, що зараз Україна має перевагу на полі бою і нагадав, що це триває вже достатньо довго. Однак він вважає, що Україна ще не відчула усі наслідки так званої "часткової мобілізації", що проходила у РФ восени.

"Українські сили просувалися протягом декількох місяців, але ми також знаємо, що Росія мобілізувала набагато більше сил (ніж задіяла на полі бою), багато з них зараз проходять навчання", - заявив генсек.

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Наявні дані, на думку секретаріату Альянсу, свідчать про те, що Росія "готова продовжувати війну та має намір потенційно розпочати новий наступ", наголосив він.

Столтенберг наголосив, що Україна потребує збереження і продовження підтримки з боку західного світу, у тому числі постачання зброї. Також донори України мають бути готовими до того, що ця підтримка триватиме довго. Генсек НАТО переконаний, що така готовність є.

"Ми будемо поруч з вами, незважаючи ні на що. Ми будемо допомагати вам до самої перемоги", - запевнив він Україну.

Столтенберг також переконаний, що війна завершиться переговорами з Росією, але важливо створити добрі умови для початку переговорів.

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"Те, чого Україна може досягти за цим столом, повністю залежить від сили на полі бою", - заявив він.