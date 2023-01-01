Очікуємо подальших практичних кроків для інтеграції в ЄС, - Зеленський привітав початок головування Швеції в Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський привітав Швецію із початком головування у Євросоюзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Вітаю прем'єр-міністра Швеції із початком головування Швеції протягом 2023 року в Раді Євросоюзу. Бажаю успішної реалізації пріоритетів Президентства! Ми очікуємо подальших практичних кроків на шляху інтеграції України до ЄС", - зазначається ц повідомленні.

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