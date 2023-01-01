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Очікуємо подальших практичних кроків для інтеграції в ЄС, - Зеленський привітав початок головування Швеції в Євросоюзі

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Очікуємо подальших практичних кроків для інтеграції в ЄС, - Зеленський привітав початок головування Швеції в Євросоюзі
Президент України Володимир Зеленський привітав Швецію із початком головування у Євросоюзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Вітаю прем'єр-міністра Швеції із початком головування Швеції протягом 2023 року в Раді Євросоюзу. Бажаю успішної реалізації пріоритетів Президентства! Ми очікуємо подальших практичних кроків на шляху інтеграції України до ЄС", - зазначається ц повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція перебрала на себе головування у Раді Європейського Союзу та пообіцяла підтримку Україні

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Топ коментарі

  • Александр 90a98542
    Тобто кроки повинні робити шведи? Воно взагалі *****?
  • Павло ШОвте
    Підписаний Зеленським Закон "Про медіа" може підірвати свободу преси в Україні, - NYT
  • Rostyslav Komarnytsky
    Очікуємо що? Що Венеційська комісія висновок про закон про КС змінить?
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