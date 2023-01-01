У першу ніч нового року збито 45 "шахедів", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням 1 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 "Шахедів" збито в першу ніч року. Дякую нашим Повітряним силам – льотчикам і зенітникам: 33 "Шахеди" на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших Сухопутних військ – за ще 12 збитих іранських дронів. Молодці, хлопці!

Російські терористи як були жалюгідними, такими і зайшли в цей рік. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії.

Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, усе інше їм не допоможуть. Бо ми разом. А вони хіба що разом зі страхом.

Дуже важливо, як усі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію. Як ми дякували нашим воїнам. Як ми дякували близьким. І як мільйони разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало і звучить досі наше з вами побажання – побажання перемоги.

Зробимо все, щоб так і було! Слава всім нашим воїнам! Слава кожному і кожній, хто працює на перемогу України! Слава Україні!", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо подальших практичних кроків для інтеграції в ЄС, - Зеленський привітав початок головування Швеції в Євросоюзі