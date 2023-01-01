"Ми продовжуватимемо стояти поруч із Україною для миру зі свободою", - президентка Європарламенту Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола у новорічному привітанні запевнила українців у продовженні підтримки.

2022 рік вона назвала складним для Європи. У відеозверненні очільниця Європарламенту згадала про боротьбу з коронавірусом, кліматичні виклики, енергетичну кризу – і все це на тлі брутального вторгнення до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

"У 2023 році ми маємо подвоїти захист наших цінностей. Більш важливо, ми продовжуватимемо стояти поруч із Україною для миру зі свободою. Миром із гідністю. І миром із безпекою", – зазначила вона.

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