Протягом доби противник завдав по нашій території 35 авіаційних ударів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо авіаційних ударів росіян 31 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема, застосував БпЛА "Шахед-136", всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги", - зазначається у повідомленні.

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