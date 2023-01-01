Протягом доби противник завдав по нашій території 35 авіаційних ударів, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо авіаційних ударів росіян 31 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.
"Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема, застосував БпЛА "Шахед-136", всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон.
Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги", - зазначається у повідомленні.