Зеленський повинен просити допомоги у Великої Британії і країн Скандинавії в обхід НАТО і ЄС, - Грант

Британський військовий експерт полковник запасу армії Його Королівської Величності короля Карла ІІІ Глен Грант розповів про те, що повинні робити українці в наступному році, щоб перемогти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю на каналі Еспресо.

Грант заявив: "Відверто кажучи, я думаю, що якщо Зеленський збирається знову виїхати з країни для проведення переговорів, його наступна поїздка має бути до Фінляндії та Швеції, тому що жодна з цих країн ще не є членом НАТО, і їх не обтяжують додаткові дискусії та консенсус в НАТО. Тобто вони можуть робити те, що інші країни не можуть. Зеленському потрібно поїхати до Лондона, Стокгольма і Гельсінкі і піднімати питання жорстких дій, оминаючи узгодження в цьому плані з Європейським Союзом та НАТО. Я ще не бачу руху в цьому напрямку, і це повертає нас до того, що робить уряд і що робить Генеральний штаб, намагаючись покращити власну ситуацію із вже наявною бронетехнікою, адже в Україні вже є чимало бронетехніки. Чи розглядаємо ми варіанти, де ми можемо виробляти краще озброєння або навіть кращі боєприпаси? Мають бути способи, як покращити уже наявні танки. Треба думати, а не чекати подарунків від інших"

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