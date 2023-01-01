Головування Швеції в ЄС буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку України, - фон дер Ляєн

Сьогодні, 1 січня, Швеція прийняла головування в ЄС. Президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн оптимістично прокоментувала цю подію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТз посиланням на її заяву в Twitter.

"Швеція бере на себе головування в Раді ЄС у вирішальний час", - заявила Фон дер Ляйен.

Вона наголосила, що буде підтримувати Швецію, адже її головування буде вирішальним в підтримці України щодо війни яку розпочала Росія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очікуємо подальших практичних кроків для інтеграції в ЄС, - Зеленський привітав початок головування Швеції в Євросоюзі

"Ваше лідерство буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку України", - зазначила президент Єврокомісії.