Головування Швеції в ЄС буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку України, - фон дер Ляєн
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Сьогодні, 1 січня, Швеція прийняла головування в ЄС. Президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн оптимістично прокоментувала цю подію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТз посиланням на її заяву в Twitter.
"Швеція бере на себе головування в Раді ЄС у вирішальний час", - заявила Фон дер Ляйен.
Вона наголосила, що буде підтримувати Швецію, адже її головування буде вирішальним в підтримці України щодо війни яку розпочала Росія.
"Ваше лідерство буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку України", - зазначила президент Єврокомісії.
🇸🇪 Sweden is assuming the Council presidency at a crucial time.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023
Dear @SwedishPM, your leadership will be crucial to preserve our 🇪🇺 unity in support of Ukraine.
You can count on me to take forward your ambitious agenda for our Union.
Lycka till @sweden2023eu ! pic.twitter.com/mKClO65Hoh