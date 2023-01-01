Путін в Україні прорахувався, як і Сталін у нападі на Фінляндію, - президент Фінляндії Нііністе

Російський диктатор Володимир Путін при вторгненні в Україну прорахувався саме так, як і радянський диктатор Йосип Сталін при нападі на Фінляндію у 1939 році.

Про це у новорічному зверненні до нації сказав президент Фінляндії Саулі Нііністе, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Нііністе сказав, що минулий рік раптово "повернув нас у минуле" і що "жахи великої війни повернулися до Європи".

Він наголосив, що "неможливо не помічати схожості ситуації з Зимовою війною, коли СРСР припускав, що вони візьмуть Гельсінкі протягом двох тижнів".

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"Сталін і Путін не змогли розпізнати ключовий чинник. Річ у тому, що люди, які живуть у вільній країні, цінують свою свободу і принципи. І що нація, яка робить спільні зусилля, є величезною силою", – сказав Нііністе.

Президент також сказав: "щоб покласти край стражданням українського народу, ми також маємо наважитися говорити про мир. Кожного божого дня, доки війна в Україні триває, збільшує її гірку ціну... Перспектива похмура. Але справедливий світ — настільки важлива мета, що будь-які щирі спроби її досягнення заслуговують на підтримку. Як і зусилля України з розгляду своєї ініціативи в ООН".