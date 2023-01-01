Протягом 1 січня росіяни завдали по Сумщині 114 ударів, - ОВА

У неділю, 1 січня, російські війська обстріляли п’ять громад Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 114 ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"114 ударів по прикордонню завдали росіяни протягом дня. Під ворожим вогнем були п'ять громад", - написав Живицький.

По Есманьській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів.

Глухівська громада: противник вів вогонь з РСЗВ, 20 прильотів.

Шалигинську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. І ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії.

Краснопільська громада: 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

Білопільська громада: ворог двічі ударив з мінометів 120 мм калібру. Разом було 27 прильотів.

"У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату", - додав голова ОВА.

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