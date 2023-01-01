Протягом 1 січня росіяни завдали по Сумщині 114 ударів, - ОВА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"114 ударів по прикордонню завдали росіяни протягом дня. Під ворожим вогнем були п'ять громад", - написав Живицький.
По Есманьській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів.
Глухівська громада: противник вів вогонь з РСЗВ, 20 прильотів.
Шалигинську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. І ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії.
Краснопільська громада: 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
Білопільська громада: ворог двічі ударив з мінометів 120 мм калібру. Разом було 27 прильотів.
"У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату", - додав голова ОВА.