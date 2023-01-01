Дружина затриманого у Словаччині за запитом РФ воїна ЗСУ Зубриліна просить українське керівництво почати переговори щодо його звільнення: "Пишу, дзвоню, а відповіді ні від кого не маю!"
Про це повідомила Цензор.НЕТ дружина військовослужбовця ЗСУ Зубриліна Альберта Ксенія Зубриліна.
"Я, як дружина військовослужбовця ЗСУ Зубриліна Альберта, який був затриманий при проходженні навчань і з 15 жовтня утримується в Словаччині дуже сподіваюся, що українське керівництво країни нарешті почне здійснювати переговори щодо звільнення воїна України! Пишу, дзвоню, а відповіді ні від кого не маю!" - заявила Зубриліна.
Нагадаємо, що 6 грудня 2022 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що 14 жовтня Словаччина затримала воїна ЗСУ громадянина РФ Зубриліна за запитом Росії. Тоді він закликав українську владу до дій щодо визволення українського воїна: "Влада має використати усі важелі для негайного повернення воїна ЗСУ Зубриліна, якого затримали у Словаччині за запитом Росії". У відповідь 9 грудня МЗС запевнило, що справою затриманого у Словаччині воїна ЗСУ Зубриліна займається посольство, консульський доступ до нього ускладнено через громадянство РФ.