Дружина затриманого у Словаччині за запитом РФ воїна ЗСУ Зубриліна просить українське керівництво почати переговори щодо його звільнення: "Пишу, дзвоню, а відповіді ні від кого не маю!"

Дружина військовослужбовця Збройних Сил України Альберта Зубриліна, якого у жовтні на запит Росії було затримано в Словаччині при проходженні навчань, Ксенія Зубриліна просить українську владу почати переговори щодо звільнення воїна. Наразі, вона не має жодної відповіді від жодної української установи.