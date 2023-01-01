Російським окупантам не вистачає медиків для лікування своїх поранених, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованому півдні зросла кількість поранених окупантів через що лікарі ворога не справляються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, у Мелітополі почали звільнятись російські звезені лікарі через високий інтенсив роботи. Нові ж лікарі не поспішають приїжджати до тимчасово окупованого міста.Відтак ворог має значний дефіцит медичних працівників й не допомагають цьому підвищення виплат.

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Через таке навантаження місцеві лікарні майже не працюють з цивільним населенням, адже пріоритет йде солдатам ворога. Аналогічна ситуація з медикаментами – їх завозять до лікарень саме на лікування солдат рф.

Нагадаємо, раніше окупанти перевели всі лікарні Луганщини на обслуговування армії рф. Цивільним в лікуванні відмовлено й вони вимушені їхти за медичною допомогою в інші регіони", - йдеться у повідомленні.