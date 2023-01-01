Для українських дітей, які перебувають за кордоном, надрукували 280 тисяч книг, - Зеленська
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в інтерв’ю телеканалу ICTV дружина президента Олена Зеленська.
"Я щаслива, що цей проєкт не лише відбувся, але і триває. У нас уже 280 тисяч екземплярів розданих дітям і в бібліотеки у понад 20 країн", - сказала вона.
За словами Зеленської, вона вирішила започаткувати такий проєкт, коли зрозуміла, що люди, які в перші місяці покидали свої будинки, навряд чи клали у свої чемодани книги. А читання дітям на ніч є частиною нормального сімейного вечора, що зараз особливо важливо.
"У нас є відгуки мам про те, що українські книги — це ніби зустріч з Батьківщиною. І дуже хочеться, щоб наші діти, які тривалий час знаходяться за кордоном, все-таки не відривалися від нас і від України у своєму навчанні. Ми про це постійно намагаємося спілкуватися з країнами-хостами, тому що книга важлива для дитини не менше іграшки", - зазначила перша леді.
Зеленська наголосила, що цей проєкт відбувся завдяки українським видавцям і авторам, які безкоштовно надали авторські права на книги. А також українським дипломатичним представництвам, які шукали спонсорів для друку цих книг за кордоном.