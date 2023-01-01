Данілов про громадянське суспільство в РФ: Раби, раби і ще раз раби. Путін готовий їх тисячами вбивати майже кожного дня, і це проблема

Російське суспільство у війні проти України "повністю підтримує свого Гітлера".

Про це 1 січня в ефірі національного телемарафону сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.



За його словами, росіяни "готові вмирати незрозуміло за що" на території України.

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"Тільки для того, щоб отримати якусь машину чи якісь гроші... Дуже хворе суспільство. І мати надію, що там усередині щось буде відбуватися... У нас були певні прогнози, що на листопад місяць могли б вийти... Але ми ще раз дослідили їхнє громадянське суспільство, ми його там, на превеликий жаль, не побачили. Раби, раби і ще раз раби. Які не мають права на свою власну точку зору. І життя яких нічого в очах [президента РФ Володимира] Путіна не варте, він їх готовий тисячами вбивати майже кожного дня. І це для нас є певна проблема", – зазначив Данілов.