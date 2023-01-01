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Данілов про громадянське суспільство в РФ: Раби, раби і ще раз раби. Путін готовий їх тисячами вбивати майже кожного дня, і це проблема

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Данілов про громадянське суспільство в РФ: Раби, раби і ще раз раби. Путін готовий їх тисячами вбивати майже кожного дня, і це проблема
Російське суспільство у війні проти України "повністю підтримує свого Гітлера".

Про це 1 січня в ефірі національного телемарафону сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За його словами, росіяни "готові вмирати незрозуміло за що" на території України.

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"Тільки для того, щоб отримати якусь машину чи якісь гроші... Дуже хворе суспільство. І мати надію, що там усередині щось буде відбуватися... У нас були певні прогнози, що на листопад місяць могли б вийти... Але ми ще раз дослідили їхнє громадянське суспільство, ми його там, на превеликий жаль, не побачили. Раби, раби і ще раз раби. Які не мають права на свою власну точку зору. І життя яких нічого в очах [президента РФ Володимира] Путіна не варте, він їх готовий тисячами вбивати майже кожного дня. І це для нас є певна проблема", – зазначив Данілов.

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Топ коментарі

  • Elvis2
    Ця проблема вирішується багаточисельними поставками високоякісної і дальньої зброї. Да і укроборонпром пора би Раді національної безпеки поганяти. Хай хоч що небудь зробять для ЗСУ. У Сірії 120 мм міни та БПЛА збирають у гаражах.
  • Женя-Женя
    Идут бараны и бьют в барабаны, а кожу для них дают сами бараны (с)
  • Николай Николаевич b96f438b
    Та немає там ніякого громадянського суспільства. Одна "русь сідящяя".
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