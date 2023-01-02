Дитсадкам у Німеччині бракує працівників: хочуть визнати дипломи українських біженців

Міністерка у справах сім’ї, літніх людей, жінок і молоді ФРН Ліза Паус вважає за необхідне прискорити визнання українських дипломів вихователя дитячого садка.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

"Дуже важливо без зволікання визнати їхню кваліфікацію і дати їм можливість відвідувати мовні курси", – цитує Паус Deutsche Welle.

Вона пояснила, що дошкільним установам Німеччини гостро бракує фахівців.

"Не можна допускати, щоб українські висококваліфіковані виховательки та вихователі працювали в німецьких дитсадках як формально некваліфіковані працівники через те, що тут не визнають їхні дипломи. Необхідно виправити цю ситуацію", – наголосила міністерка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знищили дитячий садок №117 у Маріуполі. Його відвідували близько 300 дітей, - міськрада. ВIДЕО