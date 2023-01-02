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Дитсадкам у Німеччині бракує працівників: хочуть визнати дипломи українських біженців

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Дитсадкам у Німеччині бракує працівників: хочуть визнати дипломи українських біженців
Міністерка у справах сім’ї, літніх людей, жінок і молоді ФРН Ліза Паус вважає за необхідне прискорити визнання українських дипломів вихователя дитячого садка.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

"Дуже важливо без зволікання визнати їхню кваліфікацію і дати їм можливість відвідувати мовні курси", – цитує Паус Deutsche Welle.

Вона пояснила, що дошкільним установам Німеччини гостро бракує фахівців.

"Не можна допускати, щоб українські висококваліфіковані виховательки та вихователі працювали в німецьких дитсадках як формально некваліфіковані працівники через те, що тут не визнають їхні дипломи. Необхідно виправити цю ситуацію", – наголосила міністерка.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Виховувати в німцях змалечку любов та повагу до України - це добре. 😁

    А виховувати в маленьких німцях ненависть до росіян ще краще.
  • ПП Уксусов
    Хоча б?
    Суомі мають чи не найпередовішу систему освіти...
  • Альтер Эго 9ddf884b
    Це кілограми із кілометрами. Справа не у якості освіти, а у тому, що у розвиненій країні, тим більше у Німеччині дуже жорсткі умови прийому на роботу іноземців( взагалі то усіх, а особливо якщо не громадянин іншої країни ЕС).
    Умова номер 1-підтверження освіти. Якщо немає угоди між країнами про підтверження дипломів-дуже складна процедура.
    Умова два- мова. Без мови навіть мийником вагонів не візьмуть.
    Умова 3-звичайний конкурсний відбір.
    Умова 4-наявність у дозволі на проживання права на роботу.
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