Дитсадкам у Німеччині бракує працівників: хочуть визнати дипломи українських біженців
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Міністерка у справах сім’ї, літніх людей, жінок і молоді ФРН Ліза Паус вважає за необхідне прискорити визнання українських дипломів вихователя дитячого садка.
Про це вона сказала в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.
"Дуже важливо без зволікання визнати їхню кваліфікацію і дати їм можливість відвідувати мовні курси", – цитує Паус Deutsche Welle.
Вона пояснила, що дошкільним установам Німеччини гостро бракує фахівців.
"Не можна допускати, щоб українські висококваліфіковані виховательки та вихователі працювали в німецьких дитсадках як формально некваліфіковані працівники через те, що тут не визнають їхні дипломи. Необхідно виправити цю ситуацію", – наголосила міністерка.