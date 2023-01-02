У Відні відбувся марш з нагоди дня народження Бандери

Представники української громади Відня та друзів України з інших країни провели у неділю, 1 січня, мітинг з нагоди дня народження лідера Організації Українських Націоналістів, символу українського спротиву – Степана Бандери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогоднішній мітинг має на меті не лише згадати наших героїв та подякувати їм, а й пролити правду на походження червоно-чорного стягу та реальну історію бійців повстанських сил України", - повідомив організатор мітингу, голова ГО "MRIJA" Андрій Каріоті.

За його словами, важливо розуміти, що Українська повстанська армія – "це сучасні Збройні Сили України".

"І якщо про УПА колись все перебрехали, то зараз ЗСУ неможливо буде оббрехати через потужну підтримку світу та нашу активну інформаційну роботу", - додав активіст.

Мітинг за участі близько 100 осіб розпочався перед будівлею відреставрованого парламенту Австрії. Під час заходу перехожих було поінформовано про біографію Степана Бандери, його особисту сімейну та чітку позицію патріота і його незламність.

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"Також акція мала на мету пояснити вплив і дискримінацію російською пропагандою часів 20 та 21 століть усього визвольного та повстанського руху, і зокрема, їх провідників – Бандери, Шухевича, Мельника та Симона Петлюри", - зазначив в коментарі кореспонденту агентства Каріоті.

Далі під співи пісень повстанців та січових стрільців центром міста пройшов марш до посольства російської федерації у Відні. По дорозі учасники мітингу поширювались інформаційні матеріали про реальну історію та діяльність УПА і очільника ОУН Степана Бандери.

Під дипмісією держави-агресора активісти також оголосили основні занепокоєння та вимоги, у т.ч. щодо вигнання російських агентів та шпигунів з території Австрії. Також було наголошено на важливості визнання рф державою-терористом.

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